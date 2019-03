Personalmangel in den Pflegeheimen der Stadt

So weit die guten Nachricht. Die schlechte: In den sanierten Einrichtungen sind aktuell 65 Plätze nicht belegt, weil es an Mitarbeitern fehlt. „Wir haben 275 Planstellen, davon sind 30 nicht besetzt“, sagt der zuständige Amtsleiter im Magistrat, Christoph Baumgärtner. Die Stadt ist mit diesem Problem nicht alleine. Auch die anderen Träger – in der Stadt gibt es sieben private Pflege-Einrichtugen – suchen händeringend nach Personal.