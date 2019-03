Steuer-Affäre um Stadt Wien: 1 Mio. € Nachzahlung

Die ÖVP will gegen die Genehmigung stimmen und verlangt volle Aufklärung. Stadtrat Markus Wölbitsch: „Rot-Grün in Wien versenkt zig Millionen Euro beim KH Nord oder mit Versorgungsposten. Wenn die Stadtregierung dann noch überplanmäßige Ausgaben wie in diesem Fall zu stemmen hat, geht sich trotz einer saftigen Gebührenerhöhung auch heuer kein Nulldefizit in Wien aus.“