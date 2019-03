Schneeschmelze bringt Muren und Felsstürze

Erdrutsch verlegte Hauptstraße in Eben

In der Gemeinde Eben verlegte dann am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr eine Mure die Filzmooser Landesstraße im Bereich Schattbach auf einer Länge von acht Metern. Schutt und Geröll türmten sich bis zu einen Meter hoch. Noch in der Nacht begann die Feuerwehr mit den Aufräumarbeiten. Die Straße war am Montag ab den Morgenstunden zumindest wieder einspurig befahrbar.