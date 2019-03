Mischt Wr. Neustadt im Titelkampf der 2. Liga mit?

Das Prozedere hat längst Tradition: Wie jedes Jahr stiegen Wr. Neustadts Präsidentin Katja Putzenlechner und Geschäftsführer Ralph Spritzendorfer auch gestern Mittag, am letzten Tag der Abgabefrist, ins Auto, um den Lizenzantrag in die Wiener Zentrale der Bundesliga zu bringen. Ein Ansuchen in doppelter Ausführung…