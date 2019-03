Glasfaser-Autobahn: Datenturbo für Hotelbetriebe

Ländliche Regionen werden zunehmend an die Glasfaser-Datenautobahn angebunden. Nach Tourismusbetrieben am Millstätter See und auf der Gerlitzen, setzt jetzt auch das Hotel Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim auf Glasfaser-Technologie für superschnelles Internet: „Die Anforderungen der Kunden werden ja immer größer.“