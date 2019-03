Tierpathologe: Wir lieben unsere Haustiere zu Tode

Experte: „Wir nehmen Tieren die Natur“

Doch wie geht es den Haustieren damit, dass man ständig mit ihnen kuscheln und spielen will? „Wir machen unsere Haustiere zu Opfern“, wird Tierpathologe Achim Gruber von „Focus“ zitiert. „Sie werden so vermenschlicht, dass wir ihnen die Natur nehmen.“ Dagegen wehren könnten sie nicht - sie würden vielmehr still leiden.