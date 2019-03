So peppen Sie Ihre Schwedenmöbel auf

Nicht jeder kann sich die schicken Designermöbel leisten. Der Blick auf den Ikea-Parkplatz an einem Samstag macht das deutlich. Mindestens einen der Verkaufsschlager wie Billy, Kallax oder Lack findet man in so ziemlich jedem österreichischen Haushalt. Die logische Schlussfolgerung - es sieht bei uns Zuhause sehr ähnlich aus. Doch mit ein paar Utensilien und nur wenig handwerklichem Geschick kann man aus den Ikea-Klassikern echte Hingucker machen. Fünf coole Bastelideen finden Sie hier: