Jugendbande verprügelt und beraubt Teenager

Vier Burschen im Alter von 15 bis 17 Jahren sind in der Nacht auf Samstag in einem Park in Wien-Donaustadt von einer Gruppe Gleichaltriger verprügelt und beraubt worden. Die Angegriffenen flüchteten in die Polizeiinspektion Sonnenallee. Neun Tatverdächtige, darunter die drei Haupttäter, wurden angehalten und angezeigt.