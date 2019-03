Luxus pur für Scheich aus Katar bei Wien-Besuch

Als Scheich ist man bekanntlich reich und so lässt sich auch Katar-Emir Tamim bin Hamad Al-Thani bei seinem Staatsbesuch ab Montag in Österreich nicht lumpen. So reist das Staatsoberhaupt und seine Delegation aus Arabien mit drei Luxus-Flugzeugen an. Im gepanzerten Maybach rollt man dann durch Wien.