Auch heuer wollte es sich Christian W. Mucha nicht nehmen lassen und den Opernball in seiner eigenen Loge - dieses Jahr mit Freund und Geschäftspartner Rudolf Renner - feiern. Während Anna Netrebko bei der Eröffnung auf dem Parkett begeisterte, hatte die Mucha/Renner-Loge mit Natalia Ushakova ihren eigenen Opernstar im Gepäck. Wie luxuriös so ein Ballabend als Millionär sein kann? Mucha gewährt uns einen exklusiven Einblick in seinem Ballabend.