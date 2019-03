Im Regenwald gefilmt: Spinne tötet Beutelratte

„Wir waren ganz hingerissen und geschockt und wir konnten nicht wirklich glauben, was wir da sahen“, sagte der Umwelt- und Evolutionsbiologe Michael Grundler von der Michigan University in Ann Arbor. Zuvor hatten er und seine Kollegen größere Spinnen beim Verspeisen kleinerer Tiere wie Fröschen beobachtet. Aber eine Spinne zu finden, die ein Säugetier fresse, sei sehr überraschend, so Grundler.