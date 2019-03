Andrang auf Patientenverfügung neu

"Die Patientenverfügung neu funktioniert einfacher und ist unkomplizierter,“ so Landesvize Christian Stöckl. Wenn ein Patient nicht mehr entscheidungsfähig ist, ist es für Ärzte oft schwierig, medizinische Maßnahmen in seinem Sinne zu treffen. Schwer Kranke und ihre Familien können so besser Vorsorge treffen.