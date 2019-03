Der Besitzer und ein Zeuge löschten Autobrand

Der Autolenker war Donnerstagfrüh in Elsbethen-Hinterwinkl unterwegs, als er merkte, dass es aus dem Motorraum heraus rauchte. Der Mann hielt am Straßenrand an. Ein vorbeifahrender Zeuge blieb ebenfalls einige Meter entfernt stehen. Gemeinsam gelang es den beiden, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Die Freiwilligen übernahmen dann noch die Nachlöscharbeiten. Die Ursache für den Kabelbrand war ein technischer Defekt.