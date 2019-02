Ex-Anwalt nennt Trump „Betrüger“ und „Rassist“

Cohen gab unter anderem zu, in früheren Aussagen gegenüber dem Kongress über den Bau eines Trump Tower in Moskau gelogen zu haben. Trump verfolgte das Hochhausprojekt demnach deutlich länger als ursprünglich von Cohen angegeben - nämlich bis mindestens Juni 2016, als Trump bereits so gut wie sicher als republikanischer Präsidentschaftskandidat feststand.