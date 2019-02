Junger Autolenker (22) bei Frontalcrash getötet

Der 22-Jährige aus Schörfling war mit seinem Auto auf der L 1265 in Richtung seiner Heimatgemeinde unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-Jähriger aus Lenzing mit seinem Wagen in Richtung Regau. Gegen 21.30 Uhr kollidierten die beiden Fahrzeuge im Gemeindegebiet von Aurach am Hongar frontal, sie wurden in angrenzende Felder geschleudert. Wer den Unfall verursacht hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Sachverständiger wurde beantragt.