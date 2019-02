Bankraub in Oberau: Ungar für drei Jahre in Haft

Ein Gerangel mit Angestellten, dennoch konnte ein unbewaffneter Bankräuber am 12. November in der Wildschönau mit 38.910 € flüchten. Wenige Stunden später wurde der ungarische Abwäscher (31) in einem Sex-Etablissement in Kufstein geschnappt. Eine rührselige Geschichte zum Motiv glaubte man ihm nicht.