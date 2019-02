Prozess wegen Schulweg durch ein Werksgelände

Gericht sieht Wegerecht als ersessen an

Seit Jahren führt er mit der Stadt einen Rechtsstreit, will erwirken, dass die Fußgänger auf dem anderen Weg gehen, für den man – seiner Meinung nach – nur ein paar Sekunden länger braucht. Stadtchef Karl Staudinger seufzt, wenn man ihn darauf anspricht: „Wir streiten seit sieben oder acht Jahren, das hat viel Geld gekostet. Dabei ist dieses Wegerecht über viele Jahre ersessen, das hat auch das Gericht so entschieden.“ Der von Holzmann vorgeschlagene Parallel-Weg ergibt für Staudinger keinen Sinn: „Da würden die Fußgänger ja zuerst gegen die Richtung gehen und dann wieder zurück“ Im März treffen die Streitparteien wieder am Gericht aufeinander – und jeder hofft, dass der andere nachgibt.