Minister Hofer bekennt sich zum U-Bahn-Bau

Da staunten die Salzburger nicht schlecht, als sie am Montag Hofer und Reindl mit einem Plan in den Händen in der Rainerstraße sahen. Der Verkehrsminister ließ sich zeigen, wo die Salzburger U-Bahn verlaufen soll. Und er fuhr dann auch noch nach Maxglan, wo er sich davon überzeugte, dass das Stiegl-Gleis mit wenig Aufwand in das Schienennetz integriert werden kann.