Apothekerin verweigert Patienten Notfallmedikament

Othmar Lagler (57) leidet an einer Venenverengung am Herzen. Sobald er Schmerzen in der Brust verspürt, muss er das Medikament Nitrolingual einnehmen, das einen Herzinfarkt verhindert. Laglers Versuch, das Mittel ohne Rezept in einer Paschinger Apotheke zu kaufen, scheiterte. In einer anderen war man kulanter.