Bestätigt: Mirjam Weichselbraun bekommt Nachwuchs

Erster Auftritt am Opernball

Mal sehen, ob die hübsche TV-Persönlichkeit am 28. Februar nicht nur die Opernballgäste interviewt, sondern auch das ein oder andere über sich erzählt. Und spätestens zum Start der neuen „Dancing-Stars“-Staffel am 15. März wird man dem Weichselbraun-Baby beim Wachsen zusehen können.