„Drama-Queen“ Dortmund zittert sich aus der Krise

Zagadou brachte die Hausherren in der 31. Minute in Führung. Volland glich in der 37. Minute zum 1:1 aus, nur eine Minute später war Dortmund wieder in Führung - dank eines Treffers von Sancho. Götze sorgte in der 60. Minute mit einem platzierten Flachschuss ins Eck die Entscheidung - hätte man meinen können.