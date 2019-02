Neue Maßnahmen sollen Steinschlag vermeiden

„Nach weiteren Begutachtungen und Gesprächen mit Geologen werden in diesem Bereich der B145 von der Straßenmeisterei Bad Ischl weitere Sofortmaßnahmen durchgeführt“, so Landesrat Steinkellner. Ein am Hang liegender kleiner Felsblock wird gesprengt, zwei weitere Felsblöcke mittels Felsanker gesichert und Bäume werden entfernt. Weitere Felsräumungsarbeiten werden an der Böschung durchgeführt.