Bursche bewusstlos gewürgt

„Das ist binnen kurzer Zeit meine dritte Verhandlung zu Fällen, bei denen Securitys einen Sonnyboy, der gerade mit hübschen Mädels tanzt, von der Tanzfläche ziehen und mit einer unglaublichen Aggression zusammenschlagen“, ist Anwältin Ulla Deym erzürnt. Erwischt hat es in diesem Fall den 21-jährigen Burgenländer Kevin Strobl. Fröhlich tanzte er im September des Vorjahres mit seinen Freunden beim Oktoberfest in St. Johann in der Haide. „Plötzlich hat mich ein Securitymann von hinten erfasst und aus dem Zelt gezerrt. Es ging alles sehr schnell. Er hat mich gewürgt und immer fester zugedrückt“, so der Bursche.