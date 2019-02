Waffenverbotszone geht wohl in die Verlängerung

Am 25. November, kurz nach 1 Uhr nachts: Nur wenige Tage vor dem Inkrafttreten der Waffenverbotszone wird am Anfang der Bogenmeile ein 21-jähriger Vorarlberger von einem zunächst noch Unbekannten mit einem Messer kaltblütig niedergestochen. Das Opfer, Michael P., erlag kurze Zeit später in der Klinik seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter: ein 24-jähriger Afghane, der in U-Haft sitzt und bis heute alles abstreitet.