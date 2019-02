Zivildiener rettet in den Tropen Vogelbabys

Der Österreichische Auslandsdienst ermöglicht ihm – wie Dutzenden anderen jungen Männern auch –, den Zivildiensteinsatz fern der Heimat zu leisten. In diesem Fall in der rot-weiß-roten Tropenstation La Gamba. Wünsche werden ja doch manchmal wahr. „Schon mit acht Jahren wollte ich einmal in den Regenwald und exotische Tiere aus nächster Nähe bewundern“, schildert der engagierte Naturschützer aus Niederösterreich. Vor fünf Monaten war er aus der Heimat losgeflogen, um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Ursprünglich sollte es nach Nicaragua gehen. Doch wegen der unruhigen politischen Lage entschied der Auslandsdienst mit seinem engagierten Leiter Andreas Maislinger, den Zivildiener ins sichere Costa Rica zu entsenden.