New Orleans: 5 Passanten bei Schießerei verletzt

Bei einer Schießerei am Rande des bei Touristen beliebten French Quarters in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana sind in der Nacht auf Montag fünf Passanten verletzt worden. Die an einer Haltestelle auf einen Bus wartenden Opfer wurden von Kugeln getroffen, als sich Polizisten mit einem Mann einen Schusswechsel lieferten. Der Verdächtige wurde erschossen, einer der Passanten schwebt in Lebensgefahr.