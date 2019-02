Polizeistreifen jagten Einschleichdieb in Obertrum

Der 40-Jährige aus Rumänien hatte sich am Vormittag in das unversperrte Haus eines 78-Jährigen eingeschlichen. Er stahl mehrere Tausend Euro. Als der Pensionist den Verlust bemerkte, alarmierte er die Polizei. Mehrere Streifen beteiligten sich an der Fahndung. Gegen Mittag konnte der Rumäne gestellt werden. Das gestohlene Geld hatte er noch bei sich. Da gegen den Mann schon ein Haftbefehl wegen illegalen Aufenthalts vorlag, wurde er festgenommen.