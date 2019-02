Straßenbahn und Auto kollidierten in Graz

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Pkw am Donnerstagnachmittag in Graz sind drei Personen verletzt worden. Laut Holding Graz kam es in der Asperngasse zu der Kollision, bei der die Tram durch die Wucht aus den Schienen sprang und einige Meter mit der Front zur Seite rutschte. Zwei Insassen des Autos sowie ein Fahrgast wurden vom Roten Kreuz versorgt.