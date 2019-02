Zwei neue Busse kurven durch Rif

„Mit der neuen Linie 175 bekommt Rif eine direkte Anbindung über die Alpenstraße bis in die Stadt Salzburg in einem Halbstunden-Takt. In Kombination mit dem bisherigen Angebot ergibt sich eine fast 15-minütige Taktung von Rif nach Salzburg“, verrät Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. An den Wochenenden wird im Stundentakt gefahren.