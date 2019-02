Pamela Anderson eröffnet Grazer Elevate-Festival

„Pam“ als Stargast

Als Stargast wird Pamela Anderson drei Tage in Graz weilen und - unter anderem bei der Eröffnung am 27. 2. - über ihre Tätigkeit als Aktivistin sprechen: Sie engagiert sich vor allem für Tierrechte, kritisierte zuletz aber auch den Rechtsruck in Italien und kommentiert auf Twitter auch Klimakrise, Migration, etc. Zudem wird sie in Graz auch eine Folge der ARTE-Serie „Durch die Nacht mit“ drehen.