Wiener Forscher planen Raumstation in Asteroid

Es klingt nach purer Science Fiction. Astrophysiker an der Universität Wien haben ernsthafte Berechnungen darüber angestellt, wie man eine Raumstation in einen Asteroiden einbauen könnte. Nach dem Abbau von Rohstoffen könnte man den ausgehöhlten Himmelskörper in Rotation versetzen und solcherart eine künstliche Schwerkraft erzeugen, so die Idee. Im Inneren des Asteroiden wären Astronauten zudem vor der gefährlichen kosmischen Strahlung geschützt, so die Forscher.