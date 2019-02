Rekordgehalt! Arsenal-Star Ramsey wechselt zu Juve

24 Millionen Euro

Laut „BBC“ kassiert Aaron Ramsey bei Juventus ein Wochensalär in Höhe von 400.000 Pfund (also rund 456.000 Euro) - das sind fast 24 Millionen Euro pro Jahr. Und damit angeblich das höchste Grundgehalt, das je ein Kicker von der Insel in Italien kassiert hat. Dieses dürfte letztlich wohl auch den FC Bayern abgeschreckt haben. Denn laut deutschen Medien beschäftigte sich auch der Alaba-Klub vor dem Jahreswechsel mit Ramsey. Ja, der Rekordmeister soll sogar schon Kontakt zu dessen Berater David Baldwin gehabt haben.