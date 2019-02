Lkw durchbrach Betonmittelwand auf Südautobahn A2

Eine Reihe an Unfällen zog am Samstag ein Lkw nach sich, als er einen anderen Lkw abschleppte: Das abgeschleppte Fahrzeug geriet auf der Südautobahn A2 in Richtung Klagenfurt ins Schleudern, löste sich aus der Verankerung und durchbrach die Betonmittelwand.