Flauschige Lethargie in Tschechows „Kirschgarten“

Die Lethargie eines sterbenden Systems und die verheerende Sehnsucht nach den goldenen Zeiten hat Anton Tschechow in „Der Kirschgarten“ in ironiegetränkten Szenen festgehalten. Der ungarische Regisseur András Dömötör inszeniert den Klassiker am Schauspielhaus Graz in starken Bildern, die Stoff und Figuren jedoch in ihrer exorbitanten Flauschigkeit erdrücken.