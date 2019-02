Asylwerber: „Null Toleranz beim Thema Gewalt!“

In regelmäßigen Abständen fährt General Nehammer in die Bundesländer, um sich ein Bild in den Regionen machen zu können. Erst kürzlich stand Tirol am Plan. Die rechte Hand des Bundeskanzlers ließ es sich natürlich nicht nehmen, in der nun neu aufgestellten Redaktion der „Tiroler Krone“ am Schusterbergweg vorbeizuschauen. An diesem Tag stand auch ein Treffen mit den Verantwortlichen des Integrationsfonds in Tirol auf der Tagesordnung. Alles im grünen Bereich?