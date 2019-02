Tirol geht bei der Salzstreuung neue Wege

Die neue Methode hat auch ihre Grenzen

In Vomp wurde die reine Sole bereits bei unterschiedlichen Bedingungen getestet. 200 Kilometer Straßen zwischen Innsbruck, Achental und Strass gehören in den Zuständigkeitsbereich - da lassen sich jede Menge Stresstests durchführen. Aufgrund der Erfahrungen geht Schröder davon aus, dass die Sole „auf drei Viertel der Landesstraßen funktioniert“. Das Flüssigsalz hat aber auch seine Grenzen. Schröder: „Bei starkem Schneefall ist Trockensalz besser geeignet, weil es Feuchtigkeit aufnehmen kann.“ Das Sole-Fahrzeug muss dennoch nicht in der Garage bleiben. Der Fahrer kann per Knopfdruck auf Trockensalz umschalten.