Neue Erzählungen vom Grazer Literaturstar

Die schwierige Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist ohnehin ein zentrales Thema, an dem sich Setz seit seinem Debüt „Söhne und Planeten“ konstant abarbeitet. Ebenso beschäftigt ihn stets der Einfluss digitaler Technologien auf unser Leben. Was man bei ihm jedoch stets vergeblich sucht, ist die moralische Keule - viel lieber stellt er die Moral an und für sich mit skurrilen Gedanken in Frage.