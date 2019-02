Venusfalle beutete Wiener elf Jahre lang aus

Geld für angebliche Operationen benötigt

Näher kam die Frau allerdings vor allem dem Bankkonto des Opfers. Sie bettelte ihren Verehrer in vier großen Tranchen um Geld für unbedingt notwendige Operationen in ihrer alten Heimat an. Die Frau selbst, ihre Tochter und andere schwer kranke Verwandte müssten in Serbien unters Messer - und er bezahlte brav. Denn immerhin stellte die Venusfalle - sie gab sich um sechs Jahre älter aus als sie tatsächlich ist - sogar eine Hochzeit in Aussicht. Doch daraus sollte nichts werden ...