Pink erhält einen Stern auf dem „Walk of Fame“

Pink ist ein Familienmensch

Nur beim Thema Familie ließ die Chartstürmerin ihre Emotionen sprechen. So würde sie sich heute ganz besonders an ihren Vater und seine Worte erinnern „Es wird immer jemanden geben, der schöner, größer, lustiger oder talentierter ist als du. Also bleib dir treu und kämpfe für deine Ziele! Deine Kraft liegt in deiner Einzigartigkeit. Kein anderer kann du sein!“ Und genau diese Weisheit, die sie ihr Leben lang begleitet hat, würde sie an diesem Tag feiern. Unterstützung erhielt sie selbstverständlich auch von ihrem Mann, dem früheren Motorcross-Profi Carey Hart (43) sowie ihren beiden gemeinsamen Kindern, Tochter Willow Sage (7) und Söhnchen Jameson Moon (2), die sie am roten Teppich begleiteten.