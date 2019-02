„Toleranz für illegale Migranten ist grausam“

Trump trifft Kim zu nächstem Gespräch

Als außenpolitisch wichtigste Themen dominierten Nordkorea und ein baldiger Abzug von US-Truppen Afghanistan. So will Trump den Versuch einer Einigung mit Nordkorea über die atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel fortsetzen und sich am 27. und 28. Februar in Vietnam erneut mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Trump und Kim hatten sich im Juni vergangenen Jahres zu einem historischen Gipfel in Singapur zusammengefunden.