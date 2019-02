Drogendealer nutzten Wohnung als „High“-Stadl

An sich sind sich Serben und Kosovaren, politisch gesehen, nicht wirklich grün, diese völkerübergreifende Männerfreundschaft stand hingegen ganz im Zeichen der grünen Hanfpflanze. Das Dealer-Duo wollte am 4. September an zwei verdeckte Ermittler des Bundeskriminalamts 11,6 Kilo Cannabiskraut verscherbeln. Statt Banknoten gab’s aber Handschellen. In der Wohnung wurden nicht nur die 11,6 Kilo „Gras“ konfisziert, sondern auch weitere 16,5 Kilo Cannabiskraut. Die Polizei konfiszierte auch den VW Passat eines der Beschuldigten sowie 350 Euro Verkaufserlös. beide landeten in U-Haft.