Sexy und farbenfroh: So fesch wird der Frühling!

Auch wenn draußen noch alles grau in grau (oder in einigen Bundesländern weiß in weiß) ist, darf man sich schon jetzt auf den Frühling freuen: Denn in der kommenden Saison soll unsere Garderobe in den schönsten Farben erblühen. Adabei-TV durfte bei einem Shooting von Kerstin Lechner einen Blick auf die neuesten Kollektionen erhaschen.