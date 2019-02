Mädchen (16) von falschen Polizisten kontrolliert

Die 16-Jährige war am 2. Februar, kurz vor Mitternacht, zu Fuß am Gehsteig in der Linzerstraße bei der Bahnunterführung in Steyregg unterwegs. Plötzlich war ein weißes, größeres Fahrzeug neben ihr stehengeblieben, in dem ein Mann und eine Frau saßen. Die Frau stellte sich als „Zivilpolizei“ vor und stellte dem Mädchen mehrere Fragen beispielsweise „wo man gut essen“ könne, was die Jugendliche hier mache, wo sie hingehen würde und wie alt sie sei. Dann forderte die Frau sie auf, sich auszuweisen.