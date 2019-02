Schäden in Milliardenhöhe: Cybercrime „blüht“

Internationales Zentrum entsteht in Graz

Cybersicherheit ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit, weshalb in der Steiermark Millionen investiert werden. Die Schweizer Experten der SGS-Gruppe und die TU Graz gründen demnächst ein großes internationales Zentrum in Graz für die Sicherheit im Internet. „Die Gesellschaft braucht wirkungsvolle Technologien, die das Vertrauen in eine smarte Umgebung langfristig sicherstellen“, so der Tenor.