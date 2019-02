Männer prügeln in Wachzimmer auf Polizisten ein

In zwei Polizeidienststellen in Wien ist es am Samstag zu Festnahmen gekommen. In der Keplergasse verlangten zwei Männer abgenommene Ausweisdokumente zurück. Ein 30-Jähriger wurde dabei aggressiv und prügelte auf einen Polizisten ein. Am Abend attackierte ein alkoholisierter Mann einen Beamten der Polizeiinspektion am Westbahnhof mit Faustschlägen.