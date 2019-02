Dauerregen: Australien droht Jahrhundertflut

Im Nordosten Australiens droht eine Jahrhundertflut: Heftiger Dauerregen verwandelte in Teilen des Bundesstaats Queensland Straßen in Sturzbäche, Tausende Menschen mussten am Sonntag ihre überfluteten Häuser verlassen - und es war kein Ende in Sicht. Der sintflutartige Regen könnte noch mehrere Tage weitergehen.