Diese Dinge brauchen echte Superhelden!

Warum sind unsere Kleinsten aber so fasziniert von Superhelden? Den Begriff des Helden gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Schon die alten Griechen schufen das Idealbild des unbesiegbaren Helden in ihren Sagen, auch im Mittelalter gab es die heldenhaften Ritter, die das Burgfräulein vor dem Drachen retteten. In Kriegen der Neuzeit wurden Helden als das Idealbild eines Soldaten gesehen. Dieses Modell haben viele Comiczeichner und Filmemacher wieder aufgegriffen und moderne Superhelden geschaffen.