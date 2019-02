Bundesforste-Chef: „Die Vorwürfe schmerzen!“

Fehler werden für gewöhnlich nicht gerne zugegeben. Den Österreichischen Bundesforsten kann man zumindest das nicht vorwerfen. Nicht nur sagte der Chef Rudolf Freidhager zu, am in der Planung befindlichen „Krone“-Gipfel teilzunehmen - wir berichteten - sondern wandte sich am Freitag in einem Brief an sämtliche Landesjägermeister und schlug versöhnliche Töne an. Zwar seien die Angriffe auf die Bundesforste hart und teils unfair, jedoch räume man als Vorstand ein, dass die Kommunikation zuweilen unglücklich gelaufen sei.