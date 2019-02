Probleme gibt es im Pinzgau

In Salzburg gehe es dem Wild deutlich besser als etwa in der Steiermark, so Landesjägermeister Max Mayr Melnhof: Nur im Pinzgau habe man zu spät mit dem Füttern begonnen, räumt er ein. Dort gebe es aber seit dem 1. Jänner einen neuen Jagdbeauftragten. Die Debatte um die Wildbestände schlägt weiter hohe Wellen.