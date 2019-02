Liezen sagt Ja zur Umfahrung - mit 20 Bedingungen

Zwei Dutzend Zuhörer und 18 Gemeinderäte wurden am Donnerstagabend im Liezener Rathaus zu Zeugen einer fast schon historischen Wende in der Stadtpolitik. Gegen die Stimmen der Bürgerinitiative LIEB wurde das klare Nein zu einer Umfahrung de facto zurückgenommen - wobei man sich ein Ja teuer abkaufen lassen will.